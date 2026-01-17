Genova. Allarme questa mattina in via Sant’Alberto, sulle alture di Sestri Ponente, dove un ragazzo è precipitato da un muretto finendo nel greto del piccolo torrente.

Scattati i soccorsi, sul porto sono arrivati i vigili del fuoco che con una autoscala hanno recuperato il ragazzo, rimasto sempre cosciente, e lo hanno affidato ai medici del 118 giunti sul posto: dopo i primi accertamenti, è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo.

Ancora da capire la dinamica, anche se al momento pare si tratti di un incidente.