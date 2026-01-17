  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Allarme

Ragazzo cade dal muretto e finisce nel torrente: paura all’alba a Sestri Ponente fotogallery

Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno recuperato: dopo la corsa verso il pronto soccorso

ragazzo caduto dal muretto in via Sant'Alberto

Genova. Allarme questa mattina in via Sant’Alberto, sulle alture di Sestri Ponente, dove un ragazzo è precipitato da un muretto finendo nel greto del piccolo torrente.

Scattati i soccorsi, sul porto sono arrivati i vigili del fuoco che con una autoscala hanno recuperato il ragazzo, rimasto sempre cosciente, e lo hanno affidato ai medici del 118 giunti sul posto: dopo i primi accertamenti, è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo.

Ancora da capire la dinamica, anche se al momento pare si tratti di un incidente.

ragazzo caduto dal muretto in via Sant'Alberto
guarda tutte le foto
4
  • ragazzo caduto dal muretto in via Sant'Alberto
  • ragazzo caduto dal muretto in via Sant'Alberto
  • ragazzo caduto dal muretto in via Sant'Alberto
Ragazzo cade dal muretto in via Sant’Alberto
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.