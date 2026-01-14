Sampierdarena, 19enne trovata morta in casa: ipotesi overdose, disposta l’autopsia

Genova. Una ragazza di 19 anni è stata trovata morta in casa questa notte nel suo appartamento nel quartiere di Sampierdarena. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, insieme all’automedica del 118.

Sul corpo della giovane, di origine sudamericana, non si sarebbero segni di violenza e l’ipotesi del medico, che non ha potuto fare nulla per salvarla, è quella di un’overdose, oppure di un mix tra droga e alcol.

Sarà l’autopsia, disposta dalla pm Gabriella Dotto, a fornire maggiori dettagli. Nell’abitazione sono state trovate infatti tracce di cocaina.

A dare l’allarme è stato il fidanzato della giovane ma i soccorsi – secondo le prime informazioni – sarebbero stati chiamati diverso tempo dopo il decesso, intorno alle 2 di questa notte.

Per questo ora gli approfondimenti investigativi saranno affidati alla squadra mobile.