Raccolta plastica, anche a Genova il progetto educativo del Corepla “L’Italia in cornice”

Genova. L’Italia in cornice, il progetto itinerante di Corepla – il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica – arriva a Genova per promuovere l’importanza di un riciclo consapevole valorizzando la bellezza dell’Italia.

Stamattina in largo Pertini, alla presenza delle istituzioni locali, è stato inaugurato l’arredo urbano interattivo, dell’Italia in Cornice, donato al Comune dal Consorzio. L’installazione, composta da una cornice e due pannelli informativi è realizzata interamente in plastica riciclata e firmata dall’artista Ale Giorgini. Attraverso il QR code presente nei pannelli, cittadini e turisti potranno accedere in modo semplice a tutte le informazioni utili su come, dove e quando conferire correttamente gli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata cittadina. Altre due cornici interattive saranno invece installate per un mese in spianata Castelletto e nel belvedere Firpo a Boccadasse, luoghi simbolo e di grande richiamo turistico per la città.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività che Corepla, in collaborazione con il Comune di Genova e Amiu, sta realizzando sul territorio. Attualmente la città è servita da 32 ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in PET che, dal 2023, hanno permesso di raccogliere 5.835.838 bottiglie. A dicembre, inoltre, oltre 600 bambini delle scuole elementari del Comune sono stati coinvolti nello spettacolo teatrale di magia “Magicamente Plastica”, un’iniziativa educativa pensata per insegnare in modo divertente le buone pratiche della raccolta differenziata.

“Genova è e sarà nei prossimi mesi protagonista di numerose attività volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza e sul valore del riciclo degli imballaggi in plastica − ha dichiarato Antonio Protopapa, direttore gestione operativa Corepla − con l’installazione delle nostre cornici oggi vogliamo celebrare la bellezza di una città antica e straordinaria e, allo stesso tempo, promuovere la tutela di questo patrimonio attraverso una raccolta differenziata di qualità. I quasi sei milioni di bottiglie raccolte dal 2023 grazie agli ecocompattatori presenti in città dimostrano come i cittadini, se coinvolti attivamente, rispondano con entusiasmo a iniziative ambientali di valore”.

Al lancio dell’iniziativa hanno partecipato: Silvia Pericu, assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare Comune di Genova; Anna Palmieri, presidente Municipio Medio Levante; Simona Cosso, Ppresidente Municipio Centro Est; Roberto Spera, direttore generale Amiu Genova e Antonio Protopapa, direttore gestione operativa Corepla.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno che il Comune di Genova sta portando avanti sul fronte della cultura del riciclo e della sostenibilità – afferma Silvia Pericu, assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare del Comune di Genova – attraverso un progetto che unisce creatività, informazione e attenzione all’ambiente, riusciamo a coinvolgere cittadini e visitatori, rafforzando la consapevolezza sull’importanza del riciclo e sul valore dell’economia circolare. È anche grazie a collaborazioni come quella con Corepla e Amiu che possiamo continuare a migliorare la qualità della raccolta differenziata e rendere la nostra città sempre più attenta all’ambiente”.

“Con L’Italia in Cornice vogliamo dimostrare che la sostenibilità non è un concetto astratto – dichiara Roberto Spera, direttore generale Amiu – ma qualcosa che vive nei luoghi simbolo delle nostre città. A Genova abbiamo scelto Boccadasse, Castelletto e De Ferrari perché rappresentano tre anime diverse ma complementari: il mare, l’alto e il cuore urbano. Portare qui un messaggio legato al corretto riciclo della plastica significa parlare alle persone, nel loro quotidiano, e ricordare che ogni gesto conta. I numeri raccontano un cambiamento concreto: la raccolta della plastica gestita da AMIU è passata dalle 16.266 tonnellate del 2023 alle 20.831 del 2025, con una crescita complessiva di oltre il 28% in due anni. Corepla continua a investire in iniziative che uniscono bellezza, identità dei territori e responsabilità ambientale”.