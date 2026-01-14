  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Difficoltà

Pubbliche assistenze in affanno, Giordano (M5s): “La Regione garantisca i pagamenti dovuti”

"Ogni giorno forniscono servizi fondamentali ai cittadini, ma senza fondi rischiano lo stop"

Anpas

Genova. Le pubbliche assistenze svolgono un ruolo essenziale nel Servizio sanitario regionale: emergenza-urgenza, trasporti sanitari, servizi in convenzione. In una Liguria dove la sanità pubblica è in affanno, queste realtà sono necessarie come il pane. Peccato che, nonostante questa innegabile evidenza, le pubbliche assistenze siano oggi in affanno a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale, con tempi che in alcuni casi arriverebbero fino a 120 giorni. Ritardi che strangolano la gestione quotidiana: quando mancano le risorse per contributi e premi assicurativi, il Durc può diventare irregolare. E senza regolarità contributiva, nei rapporti con la pubblica amministrazione si rischia lo stop a convenzioni, affidamenti e pagamenti“.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che oggi ha depositato un’interrogazione per sapere “quali iniziative urgenti intenda assumere la giunta regionale per garantire il rispetto delle scadenze nei pagamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni, evitando che si accumulino ulteriori ritardi e assicurando trasparenza e regolarità nei flussi amministrativo-contabili tra Regione, aziende sanitarie ed enti convenzionati”.

“Ricordo – continua Giordano – che le pubbliche assistenze sono associazioni che garantiscono ogni giorno servizi fondamentali ai cittadini: dovendo però sostenere costi strutturali e del personale, per tutelare i lavoratori e assicurare la continuità operativa è vitale che possano contare su tempi certi di liquidazione. Senza fondi, cresce il rischio concreto di togliere ossigeno a turni, mezzi, organizzazione e – di conseguenza – alla risposta sul territorio”.

“Da informazioni in nostro possesso, le criticità potrebbero anche essere legate alle modifiche organizzative e procedurali intervenute nel sistema sanitario regionale. Se confermate, gli ostacoli rilevati sarebbero l’ennesima prova provata di un sistema regionale sempre più inefficiente”, conclude.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.