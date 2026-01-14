Pubbliche assistenze in affanno, Giordano (M5s): “La Regione garantisca i pagamenti dovuti”

Genova. Le pubbliche assistenze svolgono un ruolo essenziale nel Servizio sanitario regionale: emergenza-urgenza, trasporti sanitari, servizi in convenzione. In una Liguria dove la sanità pubblica è in affanno, queste realtà sono necessarie come il pane. Peccato che, nonostante questa innegabile evidenza, le pubbliche assistenze siano oggi in affanno a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di aziende ed enti del servizio sanitario regionale, con tempi che in alcuni casi arriverebbero fino a 120 giorni. Ritardi che strangolano la gestione quotidiana: quando mancano le risorse per contributi e premi assicurativi, il Durc può diventare irregolare. E senza regolarità contributiva, nei rapporti con la pubblica amministrazione si rischia lo stop a convenzioni, affidamenti e pagamenti“.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che oggi ha depositato un’interrogazione per sapere “quali iniziative urgenti intenda assumere la giunta regionale per garantire il rispetto delle scadenze nei pagamenti dovuti alle pubbliche amministrazioni, evitando che si accumulino ulteriori ritardi e assicurando trasparenza e regolarità nei flussi amministrativo-contabili tra Regione, aziende sanitarie ed enti convenzionati”.

“Ricordo – continua Giordano – che le pubbliche assistenze sono associazioni che garantiscono ogni giorno servizi fondamentali ai cittadini: dovendo però sostenere costi strutturali e del personale, per tutelare i lavoratori e assicurare la continuità operativa è vitale che possano contare su tempi certi di liquidazione. Senza fondi, cresce il rischio concreto di togliere ossigeno a turni, mezzi, organizzazione e – di conseguenza – alla risposta sul territorio”.

“Da informazioni in nostro possesso, le criticità potrebbero anche essere legate alle modifiche organizzative e procedurali intervenute nel sistema sanitario regionale. Se confermate, gli ostacoli rilevati sarebbero l’ennesima prova provata di un sistema regionale sempre più inefficiente”, conclude.