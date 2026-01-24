Protezione civile, il Comune cerca associazioni di volontariato per stipulare nuove convenzioni

Genova. Il Comune di Genova ha attivato una procedura per l’individuazione di organizzazioni di volontariato, reti associative e gli altri enti del terzo settore con cui stipulare una convenzione per la loro integrazione nel sistema comunale di protezione civile. Lo annuncia l’assessore Massimo Ferrante a margine della seconda tappa del tour di ricognizione nelle sedi di alcune delle associazioni convenzionate di Protezione civile, che si è svolta nella serata di giovedì 22 gennaio. L’avviso è consultabile qui.

“Nella nostra città abbiamo un sistema comunale di Protezione civile forte, coeso e diversificato grazie alle numerose anime che lo compongono – aggiunge Ferrante – ma le forze a disposizione non sono mai abbastanza. Ecco perché, a nome dell’amministrazione, invito tutte le organizzazioni già radicate nelle varie comunità territoriali genovesi ad aderire all’avviso per collaborare in maniera ancora più stretta con la protezione civile comunale: un’occasione concreta per contribuire alla sicurezza della città attraverso attività di prevenzione non strutturale, connesse con la gestione e il superamento delle emergenze”.

Accompagnato dalla direzione comunale Protezione civile, l’assessore Ferrante ha fatto visita alle sedi dei volontari Anpas in via Pacinotti, a Sampierdarena; dell’associazione nazionale Polizia di Stato in via Fabio da Persico e dei volontari emergenza radio in via Vado, a Sestri Ponente; della Cri Genova Ponente in via Camozzini, a Voltri.

“Conoscere personalmente i volontari di Protezione civile e le loro sedi distribuite sul territorio, ascoltarli, prendere nota delle loro diverse esigenze e professionalità ci consente in primo luogo di far sentire loro la vicinanza, doverosa e riconoscente, dell’amministrazione comunale, ma soprattutto di organizzare al meglio l’operato di tutto il sistema comunale di Protezione civile, in occasione delle allerte e non solo, a tutela della sicurezza collettiva”, ha detto Ferrante a margine della visita.

“Parliamo di organizzazioni di volontariato dove operano, con encomiabile generosità, persone di età, estrazioni socio-culturali e percorsi lavorativi anche molto differenti – sottolinea l’assessore – accomunate però da un fortissimo senso di solidarietà e di appartenenza alla comunità che, nel tempo, ha fatto nascere e consolidare, su tutto il nostro territorio, realtà organizzate, formate e preparate a supportare attivamente le Autorità preposte durante le situazioni di emergenza e i grandi eventi di interesse pubblico”.

Il tour dell’assessore Ferrante tra le sedi delle associazioni convenzionate di Protezione civile era partito nei giorni scorsi dalle zone della Valbisagno, della Foce e del Levante.