Solidarietà

Proteste in Iran, la comunità genovese scende in piazza contro il regime

Appuntamento martedì 13 gennaio alle 12 in piazza Matteotti "per rivendicare il proprio diritto di autodeterminazione e di libertà dall’oppressione del regime dittatoriale islamico"

Generico settembre 2022

Genova. Anche a Genova manifestazione in solidarietà con le proteste in corso a Teheran contro il regime degli Ayatollah. A promuoverla per martedì 13 gennaio alle 12 è la comunità iraniana che risiede a Genova. L’appuntamento è in piazza Matteotti.

“Ancora una volta il popolo iraniano sta scendendo in piazza per rivendicare il proprio diritto di autodeterminazione e di libertà dall’oppressione del regime dittatoriale islamico – scrivono i promotori in una nota – E, come sempre, il regime risponde con la stessa arma: la violenza e l’isolamento. Da quattro giorni è in corso un blackout quasi totale di Internet (e, in molte aree, anche delle comunicazioni interne), un taglio deliberato per spezzare i legami tra le persone e impedire che il mondo veda”

“In questo buio, il regime ha ricominciato a massacrare i manifestanti – prosegue la nota – Le cifre sono difficili da verificare proprio a causa del blackout, ma le stime più solide parlano già di oltre 500 morti e circa 10.000 arresti. ￼ Altre segnalazioni, non ancora verificabili in modo indipendente, indicano numeri molto più alti, nell’ordine di migliaia di vittime.

Per anni il popolo iraniano – dicono i promotori – ha cercato unità e riferimenti politici, mentre ogni oppositore veniva incarcerato o eliminato. Oggi, nei fatti, l’unica alternativa politica visibile capace di aggregare un consenso ampio è Reza Pahlavi: figura controversa, sì, ma ad oggi l’unica in grado di rappresentare una direzione riconoscibile per chi chiede democrazia e laicità”

“La comunità iraniana di Genova vuole scendere di nuovo in piazza e fare da eco a chi, in Iran, sta resistendo in prima linea – concludono – E questa voce chiede una sola cosa: libertà”.

