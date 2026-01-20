Proteste in Iran, il Pd invita i propri iscritti a sostenere le manifestazioni di solidarietà a Genova e in Liguria

Genova. “A fronte di una situazione internazionale segnata da enormi tensioni e brutalità, e nello specifico di una repressione violentissima che sta macchiando di sangue le strade e la storia dell’Iran, riteniamo fondamentale affermare il valore della mobilitazione civile e della partecipazione democratica come strumenti di solidarietà, attenzione e impegno sui grandi temi della politica internazionale, della pace, dei diritti e del dialogo tra i popoli. Ribadiamo con forza il nostro impegno per una politica estera fondata sulla diplomazia, sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela dei diritti umani”. Lo dice in Pd in una nota firmata dai segretari provinciali della Liguria e dal segretario regionale Davide Natale.

“Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione in Iran, facendo tutto quello che politicamente è nelle nostre possibilità per rimanere a fianco dei tanti coraggiosi giovani e delle coraggiosissime donne che in queste settimane hanno sfidato il regime teocratico iraniano alla ricerca di libertà e futuro” afferma il Pd.

“Invitiamo quindi le iscritte e gli iscritti, le elettrici e gli elettori, a partecipare alle iniziative in programma, contribuendo con una presenza pacifica e consapevole alle manifestazioni previste nelle piazze liguri, a partire da quella di questo pomeriggio, 20 Gennaio, alle ore 18.00 in Piazza Mazzini a Chiavari, promossa da Amnesty International – Antenna Tigullio, e quella che si svolgerà domani sera, 21 Gennaio, alle ore 20.00 in Piazza Matteotti a Genova, promossa da Non Una Di Meno – Genova”.