Principe, uomo aggredito a bottigliate dopo una lite: fermati in tre con gli abiti sporchi di sangue

Genova. Aggressione a bottigliate giovedì sera in centro: un uomo è stato ferito con cocci di vetro al termine di una lite in via Fanti d’Italia, nei pressi della stazione Principe.

A trovarlo riverso a terra e sanguinante, verso le 20.30, sono stati i poliziotti del commissariato Prè insieme a reparto prevenzione crimine, unità cinofile, Guardia di finanza ed Esercito, nell’ambito di un “pattuglione” nelle aree più critiche del centro storico.

L’uomo ha riferito di essere stato aggredito dopo una lite fuori da un bar. Poco distante gli agenti hanno rintracciato i tre presunti autori dell’aggressione, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Si tratta di un 30enne dominicano, di un 33enne ed un 42enne entrambi ecuadoriani, tutti denunciati per lesioni aggravate in concorso.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Villa Scassi dove è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni.

L’attività di controllo è proseguita con particolare attenzione alla zona di via Prè e Darsena dove le unità cinofile hanno segnalato un 30enne del posto trovato in possesso di 3 grammi di hashish per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.