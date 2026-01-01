  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fiocco rosa

Il primo nato del 2026 in Liguria è una bambina: si chiama Divine e pesa 3,6 chili

È venuta alla luce all'ospedale San Paolo di Savona un minuto dopo la mezzanotte

prima nata 2026

Savona. Il primo nato è una bimba. Divine Nosakhare, una bambina di 3,660 chilogrammi, è la prima nata del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. È venuta alla luce alle 00:01 di oggi all’Ospedale San Paolo di Savona.

La mamma è Rita Ilori, di nazionalità nigeriana. Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda.

«Il 2026 si apre in Liguria con la nascita di Divine, un segno concreto di fiducia nel futuro – ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci – A lei e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regione, i migliori auguri per un cammino di serenità, crescita e speranza».

«Un ringraziamento sentito va alla ginecologa, alle ostetriche e a tutto il personale dell’Ospedale San Paolo di Savona – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – per la professionalità e l’attenzione con cui hanno accompagnato questo lieto evento, così come a tutti gli operatori sanitari che in Liguria hanno lavorato con dedizione e spirito di servizio anche durante questi giorni di festa. A Divine e alla sua mamma i più sinceri auguri di salute e serenità».

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.