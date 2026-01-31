Genova. Una perturbazione diretta verso la Sardegna lambirà la Liguria nella mattinata di sabato con qualche isolato piovasco. Tempo discreto domenica e maltempo lunedì con neve anche a bassa quota. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 31 gennaio

Cielo e fenomeni

Nuvolosità irregolare su tutta la regione. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri, tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani senza conseguenze.

Venti

Forti da nord tra Genovese e Savonese lato costa, deboli da nord-est a levante.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature

In generale calo. Sulla costa minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Nell’interno minime tra -3 e 1 gradi, massime tra 4 e 8 gradi

Domenica 1° febbraio

Avvisi

Nessuno

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, senza piogge. Aperture più convinte da metà giornata in estensione da ponente a levante; in serata cielo quasi sereno ovunque.

Venti

Moderati da nord sul settore centro-occidentale lato costa al mattino, in via di attenuazione, venti deboli variabili altrove.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

In lieve aumento.

Lunedì 2 febbraio

Maltempo in arrivo con vento forte, piogge e neve a bassa quota sul settore centro-occidentale. Seguire i prossimi aggiornamenti.