Genova. Terminata la fase instabile, per la Liguria e il Nord-Ovest si apre un breve periodo più asciutto e stabile. Ecco le previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 29 gennaio

Cielo e fenomeni

Ultime precipitazioni nella notte nel Levante della regione, segue un graduale miglioramento a partire da Ponente, dove le schiarite saranno già ampie nel corso della mattinata, in estensione nel corso della giornata anche sul centro e a levante.

Venti

Debole, a tratti moderato dai quadranti settentrionali al mattino. Rotazione a sud/sud-ovest nel pomeriggio, con intensità sempre debole.

Mari

Ancora agitato a levante ed al largo nella notte, in graduale scaduta fino a molto mosso nel corso della giornata. Mosso sul Savonese, molto mosso nell’Imperiese e nel Genovesato per tutto l’arco del giorno.

Temperature

Minime generalmente stazionarie, in calo a ponente. Massime in aumento ovunque. Costa: minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. Interno: minime tra -2 e 6 gradi, massime tra 6 e 12 gradi

Venerdì 30 gennaio

Cielo e fenomeni

Nuovo transito di nubi, con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta la regione. Possibile qualche breve rovescio sul settore centrale.

Venti

Moderato dai quadranti settentrionali agli sbocchi vallivi del Savonese e Genovesato, debole altrove.

Mari

Inizialmente molto mosso, in calo a mosso ovunque.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 31 gennaio

Nuvolosità in aumento su tutta la regione, senza fenomenologia associata. Vento moderato dai quadranti settentrionali. Mare mosso. Temperature massime in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.