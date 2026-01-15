Genova. Prosegue la fase di stallo meteorologico sul Mar Mediterraneo, con la penisola italiana in questi giorni spartiacque tra l’alta pressione a sud-ovest e una saccatura atlantica a nord-ovest. Tempo generalmente stabile quindi sull’Italia, ma con flussi meridionali che portano alla formazione di nubi medio-basse su Mar Ligure e alto Tirreno, con piogge prevalentemente deboli tra Liguria e Toscana. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 15 gennaio

Cielo e fenomeni

Al mattino piogge deboli sul centro-levante della regione, a carattere di rovesci tra deboli e moderati alternati a pause più asciutte; maggiori schiarite a ponente. Dalle ore centrali calo generale delle precipitazioni a levante, in particolare sui versanti marittimi, dove sarà possibile anche qualche sparuta occhiata di sole; qualche rovescio persisterà tra Genovesato e Savonese orientale, e nell’interno di levante. Situazione migliore a ponente, con cieli sereni o poco nuvolosi nell’Imperiese.

Venti

Scirocco moderato sui settori costieri del centro-levante, dai quadranti settentrionali tra Genovesato occidentale e Savonese orientale. Debole con direzione variabile altrove.

Mari

Generalmente mosso

Temperature

Stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Nell’interno minime tra 1 e 0 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 16 gennaio

Avvisi

Vento di tramontana a tratti forte tra Savonese e Genovesato.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità diffusa con rovesci localmente moderati dapprima sul settore centrale, in espansione a Ponente in serata. Seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali.

Mari

Stirato sotto costa a ponente, mosso al largo dell’Imperiese; generalmente mosso nei settori centro-orientali.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 17 gennaio

Avvisi

Vento di tramontana a tratti forte tra Savonese e Genovesato.

Cielo e fenomeni

Cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni anche a carattere di rovescio sul Centro-Ponente in mattinata, in via di miglioramento nel corso della giornata ma con cieli che rimarranno molto nuvolosi o coperti su tutta la regione. Venti forti dai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovesato. Mare stirato sotto costa a Ponente, molto mosso al largo dell’Imperiese; da poco mosso a mosso sui settori centro-orientali. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti