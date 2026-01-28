Portofino, allarme truffe del finto “maresciallo Splendore”

Portofino. Allarme truffe telefoniche a Portofino, dove il Comune ha messo in guardia i residenti su un sedicente maresciallo dei carabinieri che ha tentato di mettere a segno il classico raggiro del finto incidente.

“Si sono verificati tentativi di truffe telefoniche ai danni di persone anziane nelle quali l’interlocutore, per acquisire credibilità con la vittima, si è qualificato come il Maresciallo B.Splendore, comandante della stazione sarabinieri di Portofino”, ha scritto l’amministrazione comunale sui social.

L’avviso è ovviamente quello di non rispondere ad alcuna richiesta telefonica, di contattare immediatamente il 112 o andare direttamente nella caserma di Portofino a segnalare l’accaduto.