Rogo in porto a bordo della Majestic: nessun ferito, nave fermata per accertamenti

Genova. Attimi di apprensione nella serata di lunedì 5 gennaio nel porto di Genova, dove un incendio si è sviluppato a bordo della nave Majestic, ormeggiata presso Ponte Caracciolo e pronta a salpare verso il porto marocchino di Tangeri.

Il rogo è divampato poco prima della partenza e ha coinvolto il fumaiolo di una caldaia. Immediato l’intervento del comando di bordo, che ha attivato le proprie squadre antincendio dando avvio alle prime operazioni di spegnimento. Parallelamente, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Genova ha coordinato le misure di sicurezza portuale, inviando personale in banchina e richiedendo il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco di Genova, della Polizia di Stato e di un’unità di soccorso sanitario, al fine di predisporre un adeguato apparato di sicurezza preventiva sottobordo.

In via precauzionale è stata inoltre chiesta la prontezza operativa dei Servizi Tecnico Nautici – Piloti, Ormeggiatori e Rimorchiatori – nel caso si fosse reso necessario l’allontanamento della nave dalla banchina qualora l’incendio fosse degenerato. Contestualmente, la Sala Operativa ha disposto il raduno di tutti i passeggeri nei punti di riunione della nave, per consentire un’eventuale evacuazione rapida.

L’incendio è stato domato intorno alla mezzanotte, senza che si registrassero feriti o conseguenze per le persone a bordo

Sul posto è successivamente intervenuto il personale del Servizio Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto, che insieme a un ispettore del RINA e ai Vigili del Fuoco procederà alla valutazione dell’entità dei danni e dell’idoneità della nave alla navigazione.

La Majestic resta attualmente ferma nel porto di Genova per ulteriori accertamenti tecnici.