Porti, Natale e Bianchi (Pd): “Dai territori una spinta per fermare la riforma Salvini-Rixi”

Liguria. “Dai territori sta partendo una spinta forte per bloccare una riforma della portualità che sottrae alle Autorità di Sistema Portuale la capacità di decidere, programmare e realizzare quanto pianificato, ma soprattutto toglie risorse fondamentali per creare sviluppo, ricchezza e lavoro. Si tratta di una scelta scellerata dal punto di vista politico e amministrativo, che produrrà un danno economico molto pesante. Ci domandiamo come sia possibile che il ministro Salvini e il suo vice Rixi continuino ad attuare politiche così centraliste e drammaticamente penalizzanti per i sistemi portuali e logistici del Paese”. Lo dicono Davide Natale, segretario regionale PD Liguria, e Matteo Bianchi, responsabile economia segreteria PD Liguria.

“La reale esigenza di una programmazione nazionale degli investimenti sulle opere portuali e infrastrutturali non può tradursi in una mera burocrazia accentratrice delle decisioni, come previsto dalla proposta Salvini-Rixi, né tantomeno in uno scippo ai danni dei territori delle risorse da loro generat”.

“Per la Liguria, se questa proposta dovesse diventare legge, sarebbe un vero disastro: 31 milioni di euro di trasferimenti obbligatori sottratti al sistema Genova-Savona e altri 13 milioni a quello della Spezia. Un danno enorme che, sommato alla perdita di autonomia decisionale delle Autorità di Sistema Portuale, ci porta a dire con chiarezza che questo governo sta lavorando contro i territori e contro il tessuto economico che li caratterizza”.

.

“Questa riforma va fermata nell’interesse generale. È necessario riaprire un confronto vero con chi vive, lavora e opera nel sistema portuale: dalle Autorità di Sistema agli enti locali, fino alle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese. Si riparta dalle risoluzioni votate dal Parlamento, mettendo fine a imposizioni incomprensibili da parte del Ministero”, concludono.