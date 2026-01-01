Ponti e weekend lunghi, il 2026 sarà un anno d’oro: ecco il calendario

Liguria. Il 2026 si annuncia come un anno generoso per chi ama i weekend lunghi e le brevi fughe fuori porta. Il nuovo anno, infatti, offre incastri quasi perfetti tra festività e fine settimana.

Il 2026 inizia subito con il piede giusto. Il primo gennaio (oggi) cade di giovedì. Un po’ tardi, vero, ma per chi dovesse averne ancora la possibilità, basterà prendere ferie domani (venerdì 2 gennaio) per godersi il primo ponte di quattro giorni.

L’Epifania (6 gennaio) busserà alle porte di martedì. Qui il calcolo è semplice: con un solo giorno di ferie (lunedì 5) si ottiene un altro break da quattro giorni. I più fortunati, riuscendo ad unire i due blocchi, potrebbero godersi una “maxi-vacanza” di 10 giorni usando solo due giorni di ferie.

Poi ci sarà la primavera, con fortune alterne. La Pasqua cadrà il 5 aprile, garantendo il solito lunedì di Pasquetta per la prima gita fuori porta e le classiche (tempo permettendo) grigliate sui prati.

“Delude”, invece, il 25 aprile, che cadrà di sabato, “mangiandosi” un potenziale ponte.

Il riscatto arriverà però con la Festa dei Lavoratori: il primo maggio sarà un venerdì, regalando a tutti un weekend lungo di tre giorni senza dover intaccare il monte ferie.

La Festa della Repubblica (2 giugno) cade di martedì: un classico ponte primaverile che, con il lunedì primo giugno di ferie, permetterà di assaporare un primo assaggio d’estate con quattro giorni di relax.

Dopo un Ferragosto sottotono (sarà di sabato), bisognerà poi attendere l’autunno.

Se il primo novembre è una domenica, l’8 dicembre (Immacolata) cade di martedì: chiedendo il lunedì 7 dicembre, si ottengono altri quattro giorni di relax, ideali per i primi acquisti natalizi o una mini vacanza.

Il finale d’anno sarà tutt’altro che deludente: Natale cade di venerdì, portando con sé un weekend lungo di tre giorni, con Santo Stefano di sabato. Ed è qui che si potrà giocare l’ultima carta vincente: chiedendo ferie dal 28 al 31 dicembre (4 giorni), e considerando che il primo gennaio 2027 sarà un venerdì, si potrà godere di una chiusura d’anno da 10 giorni totali di vacanza.

Facendo i conti, dunque, con soli 8 giorni di ferie ben piazzati tra gennaio, giugno e dicembre, nel 2026 sarà possibile godere di oltre 30 giorni di riposo complessivi: davvero un’occasione d’oro.