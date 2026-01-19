Ponte elicoidale, due notti di chiusure per lavori: come cambia la viabilità

Genova. Nelle notti tra mercoledì 21 e venerdì 23 gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nell’ambito dei lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, entrerà nuovamente in vigore il divieto temporaneo di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Pertanto, per due notti consecutive non sarà possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa. Si consiglia a chi deve immettersi in Sopraelevata di transitare da via Milano, mentre chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest può proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente o, in alternativa, utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.