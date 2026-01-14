Ponte elicoidale, due notti di chiusure per i cantieri di adeguamento strutturale: ecco le modalità

Genova. Da questa sera, e per due notti consecutive, tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno è istituito il divieto di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.
Per due notti consecutive non sarà pertanto possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa.
Per chi si deve immettere in Sopraelevata, si consiglia di transitare da via Milano, mentre per chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest si consiglia di proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente, o in alternativa utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.
Gli interventi
Come prima conseguenza, lo scorso 23 ottobre il Comune di Genova ha disposto con urgenza, tramite ordinanza, una drastica modifica alla disciplina della circolazione veicolare sul cosiddetto Ponte Elicoidale di San Benigno e sulla sopraelevata Aldo Moro.
Questo provvedimento rimarrà in vigore almentov fino al 30 aprile 2026. L’ordinanza ha introdotto diverse prescrizioni al traffico per consentire i lavori modificando in modo significativo la viabilità nella zona. La principale novità riguarda il Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e l’innesto alla Sopraelevata o alle direzioni autostradali: la carreggiata viene ridotta da tre a due corsie e il transito sarà consentito esclusivamente nella direzione da ponente a levante.