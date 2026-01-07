Criticità strutturali su un ponte sul Bisagno: scattano le limitazioni al traffico

Genova. Il Comune di Genova ha disposto un’immediata variazione alla viabilità a causa di alcune problematiche emerse durante i monitoraggi tecnici sulla stabilità delle infrastrutture. Il provvedimento riguarda il ponte Bezzecca, il collegamento carrabile che unisce via Piacenza, all’altezza del civico 24, con il punto di raccordo tra Lungobisagno Istria e Lungobisagno Dalmazia.

La disposizione si è resa necessaria a causa di alcune criticità strutturali emerse durante le ispezioni condotte su questo ponte, secondo quanto disposto dalla nuova normativa sulla materia. L’ordinanza prevede che il transito sull’impalcato sia limitato ai veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, esclusi i mezzi di emergenza, nello specifico quelli dei vigili del fuoco.

Una nuova tegola, quindi, per la complicata viabilità della Val Bisagno: il ponte ad oggi è molto utilizzato dai mezzi di Amiu, visto che l’area della Volpara è a pochi metri dall’innesto con i due lungobisagno. Da oggi, quindi, i camion della spazzatura diretti agli impianti della Val Bisagno, dovranno attraversare il torrente in zona piazzale Parenzo o a San Gottardo, per poi tornare indietro.

Provvedimento atteso

L’ordinanza del Comune di Genova per il ponte Bezzecca non arriva inattesa. Lo scorso dicembre, infatti, con in primi risultati delle ispezioni, era stata resa pubblica la lista dei primi cinque ponti che avrebbero visto delle limitazioni al traffico. Oltre al Bezzecca, nel municipio Ponente il ponte in via alla Chiesa di Chiale (riduzione del carico transitabile sull’impalcato in oggetto a 3,5 tonnellate con riduzione di carreggiata); nel municipio Valpolcevera, la rampa del viadotto Torbella (istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli); nel municipio Medio Levante, il ponte via Scribanti – sovrappasso Salita Superiore della Noce (riduzione del carico transitabile sull’impalcato in oggetto a 26 tonnellate; Municipio IX Levante, corso Europa) e il sovrappasso Rio Priaruggia (riduzione del carico transitabile sull’impalcato in oggetto a 3,5 tonnellate a eccezione dei mezzi Amt e Amiu)

Sempre la giunta Salis ha assicurato che le ispezioni sul parco di opere di competenza della civica amministrazione “stanno procedendo secondo le Linee guida Ponti che prevede il completamento a giugno 2026, grazie a un accordo quadro con 3,5 milioni di euro di risorse comunali”.