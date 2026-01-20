La Polizia Locale celebra il patrono San Sebastiano. Il ricordo di Alessio Gaglia

Genova. Martedì 20 gennaio la Polizia Locale di Genova ha celebrato San Sebastiano, patrono del Corpo, con una funzione religiosa nella basilica di Santa Maria delle Vigne.

La funzione è stata officiata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, alla presenza delle autorità civili e militari. Hanno partecipato la sindaca Silvia Salis, l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia Locale Arianna Viscogliosi e il comandante della Polizia Locale Fabio Manzo, a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione al Corpo e dell’attenzione costante verso i temi della legalità e della sicurezza urbana. Presenti anche rappresentanti di Giunta e Consiglio comunale, e dei Municipi.

“Celebrare San Sebastiano significa riconoscere pubblicamente il valore, la dedizione e la professionalità delle donne e degli uomini della nostra Polizia Locale, un presidio fondamentale di legalità e prossimità – ha detto la sindaca Salis – Viviamo una fase storica in cui le sfide legate alla sicurezza urbana sono sempre più articolate e lo Stato non garantisce uomini e mezzi sufficienti nei territori: per questo il lavoro della Polizia Locale diventa ancora più essenziale. È sempre più concreta, quindi, la necessità di un nuovo Patto nazionale per la sicurezza delle città, per garantire risorse, strumenti e una riforma normativa non più rinviabile. Da parte nostra, possiamo garantire alle donne e agli uomini della Polizia Locale che non mancherà mai la vicinanza dell’amministrazione, e continueremo a lavorare per valorizzare il loro impegno a tutela della cittadinanza e della comunità».

Nel suo intervento, la sindaca Salis ha rivolto anche un pensiero ad Alessio Gaglia, agente della Polizia Locale di Genova morto in servizio a soli 31 anni.

“La celebrazione di San Sebastiano è un momento importante per riconoscere il valore del lavoro quotidiano svolto dalla Polizia Locale, presidio fondamentale di legalità e vicinanza ai cittadini – ha aggiunto l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia Locale Arianna Viscogliosi –. In una città complessa come Genova, l’impegno delle donne e degli uomini del corpo rappresenta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza urbana e la convivenza civile”.