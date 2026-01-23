Polizia, il servizio contro le “stragi del sabato sera”: fermati automobilisti ubriachi e senza patente

Genova. Durante l’ultimo fine settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, la Polizia Stradale di Genova ha effettuato dei posti di controllo nelle zone della movida genovese, come Corso Italia e le vie di passaggio per il centro storico.

Il bilancio dell’attività conta diversi giovani controllati e varie infrazioni al Codice della Strada accertate, anche penalmente rilevanti L’episodio più grave ha riguardato un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebrezza, in quanto dall’accertamento tramite etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l Data la gravità della violazione, che rientra nella fascia penale, si è proceduto con la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

L’attenzione degli operatori, inoltre, è stata catturata da un altro giovane automobilista che oltrepassava un incrocio nonostante il semaforo rosso Fermato per la contestazione, risultava anche sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Il conducente, quindi, è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo. Nelle prossime settimane sono predisposti ulteriori servizi mirati.