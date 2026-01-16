  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Beccato

Pluripregiudicato latitante da tre anni rintracciato e arrestato dalla squadra mobile di Genova

Gli agenti hanno condotto un'attività info-investigativa che ha portato alla localizzazione del soggetto, da oltre tre anni irreperibile sul territorio nazionale

polizia stato squadra mobile savona

Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile, questa mattina, hanno arrestato un 39enne albanese, pluripregiudicato per diversi reati, in esecuzione di ordine di cattura per un cumulo di pene complessive pari a 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione.

Nell’ambito delle ricerche, gli operatori hanno condotto un’attività info-investigativa che ha portato alla localizzazione del soggetto, da oltre tre anni irreperibile sul territorio nazionale, presso una ditta di traslochi di Certosa. Durante il controllo ha esibito una carta d’identità elettronica intestata ad un’altra persona pertanto è stato anche deferito per il reato di falso materiale.

Il provvedimento di cattura è attinente al reato di lesioni aggravate, ricettazione, detenzione illegale di arma, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione di spaccio di sostanza stupefacente ed in materia di immigrazione. E’ stato trasferito presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.