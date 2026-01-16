Pluripregiudicato latitante da tre anni rintracciato e arrestato dalla squadra mobile di Genova

Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile, questa mattina, hanno arrestato un 39enne albanese, pluripregiudicato per diversi reati, in esecuzione di ordine di cattura per un cumulo di pene complessive pari a 4 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione.

Nell’ambito delle ricerche, gli operatori hanno condotto un’attività info-investigativa che ha portato alla localizzazione del soggetto, da oltre tre anni irreperibile sul territorio nazionale, presso una ditta di traslochi di Certosa. Durante il controllo ha esibito una carta d’identità elettronica intestata ad un’altra persona pertanto è stato anche deferito per il reato di falso materiale.

Il provvedimento di cattura è attinente al reato di lesioni aggravate, ricettazione, detenzione illegale di arma, detenzione illegale di arma clandestina, detenzione di spaccio di sostanza stupefacente ed in materia di immigrazione. E’ stato trasferito presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria