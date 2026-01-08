A spasso con una pistola giocattolo, 29enne scatena il panico al Porto Antico

Genova. Si aggirava nella zona del Porto Antico con una pistola in mano, spaventando i passanti che hanno subito chiamato la polizia.

È successo intorno alle dieci della serata di mercoledì a ponte Morosini, e sul posto dopo la chiamata al 112 sono subito arrivate le volanti della questura. I testimoni hanno riferito che l’uomo, dopo avere estratto la pistola da dietro la schiena, ha iniziato a urlare e a camminare poi verso via del Campo. Gli agenti hanno quindi perlustrato la zona e lo hanno trovato in via San Donato.

Portato in Questura, il 29enne ha riferito di avere acquistato una pistola giocattolo e, quando ha capito di essere inseguito dalla polizia, se ne è liberato, gettandola in un angolo del parcheggio San Giorgio. Una volante è quindi andata a recuperare la pistola, riscontrando che effettivamente si trattava di una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

L’uomo è stato denunciato e la pistola giocattolo sequestrata.