Pioggia, incidenti e fughe di gas: pomeriggio di code e disagi a Genova

Genova. Code e disagi nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, tra pioggia, incidenti e alcuni interventi che ha portato a chiusure o limitazioni della circolazione.

Via Andrea Doria è rimasta parzialmente chiusa questo pomeriggio (poi riaperta dopo alcune ore) per una fuga di gas e il conseguente intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Ireti.

Sempre in zona Di Negro, in via Buozzi, disagi al traffico a metà pomeriggio a causa del tamponamento tra due furgoni. E intorno alle 18 un altro incidente ha interessato via Assarotti, con l’investimento di un pedone che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. A causa dei rilievo della polizia locale conseguenti code in zona Corvetto.

Disagi anche in Val Bisagno: in via Mogadiscio dal pomeriggio, un’anomalia sulla sede stradale ha comportato la limitazione del traffico, alternato su una sola corsia.

Rallentamenti si stanno verificando anche sulla sopraelevata Aldo Moro, in entrambe le direzioni