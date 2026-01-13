Pioggia e traffico, raffica di incidenti: pedone investito a San Fruttuoso, strage di due ruote in tutta la città

Genova. Freddo, pioggia e vento. Questo è stato il “buongiorno” per i genovesi che, aprendo la porta di casa, hanno dovuto sfidare il brutto tempo per andare a lavorare o a scuola. Una sfida eroica, quella di mescolarsi in un traffico che, nelle giornate come quella di oggi, vede moltiplicarsi i rischi e i pericoli. E, infatti, questa mattina, nel giro di pochi minuti, si è verificata una vera e propria raffica di incidenti in città, che ha visto coinvolti principalmente pedoni e due ruote.

A Cogoleto, poco dopo le 7 di mattina una ragazza di 19 anni, mentre viaggiava a bordo della sua moto è caduta in via Enea Recagno, subendo ferite a braccia e gambe. E’ stata soccorsa e portata al pronto soccorso in codice giallo. Negli stessi minuti a Genova, in corso Europa, partivano i soccorsi per una donna di 35 anni caduta con il suo scooter in via Carrara: per lei i soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica ma, per fortuna, una volta sul posto i soccorritori hanno potuto declassare l’emergenza visto che le ferite riportate non erano gravi. Per la giovane donna, comunque, trasporto in pronto soccorso per accertamenti. Pochi minuti più tardi, alle 7,50, allarme a Bolzaneto, per una moto caduta in via al Santuario N.S.della Guardia, con un uomo di 45 anni rimasto lievemente ferito e trasportato sempre in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

Momenti di paura invece a San Fruttuoso dove uno scooter guidato da una ragazza di 20, ha centrato un uomo di 55 anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, sul posto immediato l’intervento dei militi di Ov Squadra Emergenza: l’uomo è stato stabilizzato, e dopo gli accertamenti è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo con traumi alle gambe e addome.

Finito il flusso di traffico del primo mattino, la situazione si è quasi normalizzata: ma visto che il brutto tempo è previsto per le prossime ore e prossime giornate, le criticità si ripresenteranno: per questo, sulle strade genovese, la speranza è che a farla da padrona possa essere la prudenza.