Quinto, transenne e controlli su un albero nei giardini di piazzale Rusca

Genova. Aster è intervenuta nei giardini di piazzale Rusca, a Quinto, per effettuare una serie di controlli su un grande albero nei pressi dell’area giochi.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione su una possibile fessurazione strutturale sul tronco. L’area è stata transennata per garantire l’incolumità delle persone che frequentano i giardini sino a quando la situazione non sarà più chiara.

Nelle prossime ore i tecnici specializzati effettueranno approfondite verifiche agronomiche e fitostatiche per valutare lo stato dell’esemplare e definire gli eventuali interventi necessari.