Piazza Matteotti liberata dai parcheggi, lavoro del Comune sul decoro dei luoghi pubblici

Genova. Per ora, non è sempre e per sempre ma è un primo passo. Terminato il periodo natalizio, e smontate le bancarelle-chalet, piazza Matteotti, ritrova la sua bellezza originaria per una sera, “liberata” da auto parcheggiate e altri oggetti che ne deturpano l’essenza. A diffondere la foto l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, che ha spiegato come l’intervento sul decoro di piazza Matteotti sia portato avanti da diversi assessorati, insieme ad altre iniziative. Ad esempio, lo stop agli striscioni sospesi da parte a parte su via Garibaldi.

Montanari rivendica l’importanza di questi “piccoli gesti” per arrivare ad avere una “città diversa”, “passi significativi” portati avanti con il lavoro congiunto di diversi assessorati: quello al Commercio di Tiziana Beghin, quello alla polizia locale di Arianna Viscogliosi e quello ai Trasporti di Emilio Robotti.

“Stiamo lavorando per eliminare più possibile le auto da piazza Matteotti, quando possibile, con controlli costanti e mirati – spiega l’assessora Beghin – oggi ci sono ancora aventi diritto, su posti auto disabili o per le vetture del commissariato di polizia sulla parte della piazza vicino a via Tommaso Reggio, ma in generale siamo molto più attenti. E anche su via Garibaldi si stanno facendo molte riflessioni per la tutela della strada monumentale”.

Per quanto riguarda la “via aurea”, forse non molti ci avranno fatto caso, ma è dal mese di novembre 2025 che non sono più tesi striscioni pubblicitari di alcun genere: “Per preservare il cannocchiale prospettico della strada del Rinascimento più bella del mondo, patrimonio dell’umanità Unesco”, dice l’assessore Montanari.