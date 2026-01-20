Peste suina, si aggiorna il bilancio: in Liguria 12 nuovi casi

Liguria. Il totale dei positivi alla peste suina sui cinghiali sale a 1.989 casi. Stabili a 799 in Piemonte, crescono a 1.190 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 799 casi.

In Liguria sono state riscontrate dodici nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, cinque a Castiglione Chivarese (nove in totale) e tre a Rapallo (nove); quattro in provincia della Spezia, una a Calice al Cornoviglio (secondo caso), e tre a Sesta Godano (sette). Il totale in regione cresce a 1.190 casi.

Rimane invariato a 190 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.