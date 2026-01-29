  • News24
Bollettino

Peste suina africana, 10 nuove positività in Liguria: 1.200 casi dall’inizio dell’emergenza

Cinque sono in provincia di Genova, due a Rapallo e tre a Serra Riccò

cinghiale

Genova. Dieci nuove positività alla peste suina africana sono state riscontrate sui cinghiali in Liguria. Lo comunica l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Cinque nuovi casi sono in provincia in provincia di Genova, due a Rapallo (11 in totale) e tre a Serra Riccò (35); due in provincia di Savona entrambi a Sassello (63); quattro in provincia della Spezia, una a Rocchetta di Vara (nove), e tre a Zignago (nove). Il totale in regione cresce a 1.200 casi.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 799 casi.

Rimane invariato a 190 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

