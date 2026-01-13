Peste suina, 14 nuovi positivi tra i cinghiali: 12 casi registrati in Liguria. I dati aggiornati

Liguria. Sono 14 i nuovi casi positivi tra i cinghiali in merito ai controlli sulla peste suina africana.
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.977 casi. Salgono a 799 in Piemonte, crescono a 1.178 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali in provincia di Alessandria: una a Grognardo (27 in totale), e una a Morbello (39). Il totale in regione sale così a 799 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
In Liguria sono state riscontrate dodici nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova, tutte a Sant’Olcese (15); una in provincia di Savona a Sassello (60); otto in provincia di Spezia, una a Calice al Cornoviglio (prima positività), una a Deiva Marina (prima positività), cinque a Rocchetta di Vara (otto), una a Sesta Godano (quattro).Il totale in regione cresce a 1.178 casi.
Con i casi riscontrati a Calice al Cornoviglio e a Deiva Marina salgono a 190 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.