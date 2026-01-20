Pegli, partita la riqualificazione dell’area gioco di Villa Rosa: fine lavori entro febbraio

Genova. Sono iniziati i lavori di realizzazione di una nuova area gioco nel parco di Villa Rosa, a Pegli, promossi dal Comune di Genova e condivisi con Municipio VII Ponente e i Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli.

L’intervento, progettato dall’Amministrazione, permetterà di rigenerare un’area circolare di circa 80 metri quadrati dove, al posto di un vetusto e singolo gioco a molla, verranno installate una struttura multifunzione utilizzabile da un massimo di 12 bimbi (dai 3 anni in su) in contemporanea e un pannello ludico, insieme alla posa di una nuova pavimentazione anti-trauma arricchita da alcuni disegni.

Il progetto è finanziato dal Comune di Genova nell’ambito dell’Accordo Quadro Giochi – Terza Annualità con una spesa di circa 30.000 euro. Chiusura del cantiere prevista entro fine febbraio.

“L’avvio dei lavori della nuova area gioco di Villa Rosa, a Pegli, rappresenta un segnale concreto di ascolto delle richieste del territorio e di miglioramento della qualità della vita delle famiglie della zona – dichiara l’assessora a Verde urbano e Urbanistica Francesca Coppola – Questo progetto, infatti, è il coronamento di un percorso comune avviato con il Municipio e con alcune associazioni del quartiere che avevano promosso una raccolta firme per chiedere nuove aree gioco a Pegli e, nel caso di Villa Rosa, di dotare il parco, al cui interno sono presenti due plessi scolastici, di uno spazio sicuro, inclusivo e moderno, adatto al gioco libero e gratuito di bimbe e bimbi”.

“Le aree gioco – prosegue l’assessora Coppola – sono luoghi che, attraverso il movimento e il divertimento, migliorano il benessere psicofisico, promuovendo l’incontro tra famiglie e la creazione di legami sociali, con benefici per tutta la comunità. Il fatto di avere progettato questa nuova area con il concreto supporto delle realtà associative locali testimonia un approccio nuovo, orientato a costruire una città per le persone e con le persone”.

“È un ulteriore, importante risultato dovuto alla collaborazione tra Comune, Municipio e comitati locali che hanno promosso l’idea di tre aree gioco – spiega il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio – Facendo rete abbiamo portato a compimento un progetto, fortemente voluto dal tessuto civico pegliese, che rappresenta la concreta attuazione di una visione di attività amministrativa improntata a un ascolto, reale e costante nel tempo, delle esigenze espresse dai territori e dei cittadini che ne conoscono problemi e potenzialità. Continueremo a seguire questa strada anche nei prossimi anni, convinti come siamo che la cura del territorio, specie degli spazi sociali, abbia un ruolo decisivo e strategico nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e, in particolare, delle fasce più fragili e bisognose di attenzione: bimbi, anziani, persone con disabilità”.

LA NUOVA AREA GIOCO DI VILLA ROSA

La nuova struttura multifunzione sarà composta da una torre scoperta e da uno scivolo alti 1,37 metri, una pertica con appigli per l’arrampicata, una scala del trampoliere e una scala a pioli. I colori e le forme del gioco saranno rispettosi del contesto naturalistico in cui verrà collocato, andando ad inserirsi armonicamente nello stesso.

Il pannello ludico, raffigurante una scena naturale con foglie e frutti, “sfiderà” i più piccoli ad aiutare un “bruco” ad attraversare il pannello da un’estremità all’altra, allineando correttamente quattro grandi elementi girevoli “a forma di” fragola, mela, pesca e cavolo.

Le due attrezzature, realizzate in materiali ecocompatibili, riciclabili e resistenti, sorgeranno al di sopra di uno strato di pavimentazione anti-trauma in gomma colorata, posata sopra all’asfalto. La pavimentazione sarà arricchita da alcuni disegni per stimolare lo sviluppo psicomotorio e l’apprendimento, con colorazioni in contrasto stimolanti e percepibili anche da bimbi daltonici e ipovedenti. Verrà inoltre inserito un gioco a intarsio a forma di cerchio cromatico, per far comprendere ai più piccoli la relazione tra i colori.

La realizzazione della nuova area gioco risponde alle richieste della cittadinanza e in particolare dei Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli che hanno partecipato, con alcuni spunti progettuali legati alla conoscenza dei luoghi, ad un percorso condiviso con il Comune di Genova e il Municipio VII Ponente, avviato a seguito di una raccolta firme promossa dai due comitati con il supporto del consigliere comunale Filippo Bruzzone.