Pegli, furto in un minimarket nella notte: arrestato 21enne

Genova. Un giovane di 21 anni, residente a Genova, è stato arrestato dalle volanti della polizia perché ritenuto responsabile di un furto aggravato avvenuto nella notte in via Sabotino a Pegli.

L’episodio si è verificato intorno all’1.20, quando un cittadino, affacciato alla finestra della propria abitazione, ha notato un uomo infrangere la porta d’ingresso di un minimarket per poi allontanarsi rapidamente. L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le volanti che hanno avviato le ricerche nelle zone limitrofe sulla base della descrizione diramata dalla sala operativa. Poco dopo, gli agenti hanno individuato un giovane a piedi, perfettamente corrispondente per abbigliamento e caratteristiche fisiche.

Fermato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari ritenuti compatibili con quelli sottratti dal negozio. Contestualmente è stato contattato il titolare dell’esercizio commerciale che, dopo aver riscontrato la mancanza del fondo cassa e di vari prodotti alimentari, ha consegnato alla polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Portato in questura per l’identificazione, il giovane è risultato essere un 21enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. I filmati acquisiti lo avrebbero ripreso chiaramente mentre compiva il furto. Per questo il 21enne è stato arrestato in attesa del processo per direttissima