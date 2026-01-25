  • News24
Indagini

Pedopornografia online, operazione nel nord Italia: un arresto anche a Genova

Tre uomini in manette, denunciato anche un 17enne amministratore di un gruppo Telegram. Trovati decine di contenuti realizzati attraverso lo sfruttamento sessuale di minorenni

Genova. Interessa anche la città Genova un’operazione del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d’Aosta contro la pedopornografia online, che si è conclusa con tre persone arrestate in flagranza di reato e con la denuncia a piede libero di un soggetto ancora minorenne, nell’esecuzione di decreti di perquisizione personale, locale e informatica emessi dalla Procura di Torino. Uno dei tre arresti è avvenuto appunto a Genova.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’attività di polizia, condotta con la collaborazione dei Cncpo di Torino e di Genova e delle sezioni operative di Sicurezza cibernetica di Como e Pordenone, ha portato all’arresto di due uomini di 40 e 52 anni nelle province di Genova e Cuneo per detenzione di un ingente quantitativo di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori.

Nell’operazione è scattato anche l’arresto di un soggetto di 27 anni residente in provincia di Pordenone, indagato anche per la produzione di materiale di pedopornografia minorile.

È stato inoltre denunciato a piede libero un minorenne nato nel 2008 e residente nel Comasco, ritenuto amministratore del gruppo Telegram da cui l’indagine ha avuto origine.

L’inchiesta ha preso avvio a seguito di un’attività sotto copertura svolta dal Cncpo, durata oltre due anni, che ha consentito di individuare i promotori del gruppo, un sacerdote e un medico, che erano già stati arrestati nel 2025 a Brescia e Torino.

Attraverso le attività investigative, avvalendosi di tecniche informatiche finalizzate alla deanonimizzazione degli utenti, è stato possibile ricostruire la rete di contatti attraverso la quale il medico torinese scambiava materiale illecito all’interno di comunità dedite alla cessione di materiale pedopornografico.

