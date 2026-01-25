Pedopornografia online, operazione nel nord Italia: un arresto anche a Genova

Genova. Interessa anche la città Genova un’operazione del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Piemonte e Valle d’Aosta contro la pedopornografia online, che si è conclusa con tre persone arrestate in flagranza di reato e con la denuncia a piede libero di un soggetto ancora minorenne, nell’esecuzione di decreti di perquisizione personale, locale e informatica emessi dalla Procura di Torino. Uno dei tre arresti è avvenuto appunto a Genova.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’attività di polizia, condotta con la collaborazione dei Cncpo di Torino e di Genova e delle sezioni operative di Sicurezza cibernetica di Como e Pordenone, ha portato all’arresto di due uomini di 40 e 52 anni nelle province di Genova e Cuneo per detenzione di un ingente quantitativo di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori.

Nell’operazione è scattato anche l’arresto di un soggetto di 27 anni residente in provincia di Pordenone, indagato anche per la produzione di materiale di pedopornografia minorile.

È stato inoltre denunciato a piede libero un minorenne nato nel 2008 e residente nel Comasco, ritenuto amministratore del gruppo Telegram da cui l’indagine ha avuto origine.

L’inchiesta ha preso avvio a seguito di un’attività sotto copertura svolta dal Cncpo, durata oltre due anni, che ha consentito di individuare i promotori del gruppo, un sacerdote e un medico, che erano già stati arrestati nel 2025 a Brescia e Torino.

Attraverso le attività investigative, avvalendosi di tecniche informatiche finalizzate alla deanonimizzazione degli utenti, è stato possibile ricostruire la rete di contatti attraverso la quale il medico torinese scambiava materiale illecito all’interno di comunità dedite alla cessione di materiale pedopornografico.