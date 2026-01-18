Tra Genoa e Parma è 0 a 0: un tempo a testa e due super interventi di Corvi su Colombo

Parma 0 – Genoa 0

Se Colombo, dalla marcatura del milanista Gabbia, ne era uscito vincitore con un anticipo che era valso il goal, non si può dire lo stesso dell’altra sfida foriera di giochi di parole con il portiere Corvi del Parma. Quest’ultimo infatti si è reso protagonista di due interventi decisivi, uno per tempo, che hanno negato al centravanti di De Rossi la quarta rete consecutiva e, a posteriori, i tre punti. Nel complesso, il Genoa si è fatto preferire nel primo tempo per un atteggiamento aggressivo che ha messo in difficoltà i padroni di casa. Nella ripresa, invece, i ducali hanno premuto sull’acceleratore anche se Leali non ha dovuto compiere parate significative. Da segnalare l’esordio in Serie A dell’attaccante classe 2007 Nuredini. Il Genoa sale così a quota 20 punti dopo 21 partite.

Le scelte di De Rossi

Il Genoa scende in campo con Leali, difesa a tre formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo regia affidata a Malinovskyi con Ellertsson e Frendrup mezzali. I quinti sono Sabelli, che prende il posto dell’infortunato Norton-Cuffy, e Martin. In avanti Vitinha e Colombo. Nella ripresa, in cui il Genoa è parso in difficoltà, De Rossi ha provato a mettere Messias nel ruolo di mezzala inserendo poi Ekhator vicino a Colombo.

Il primo tempo

Colombo si mostra subito ispirato. Al 4′ sradica il pallone a Valenti e calcia da posizione defilata. Tiro potente ma alto. Al 7′ ci prova dalla distanza ma Corvi è attento e in tuffo la toglie dall’angolino basso. Primo intervento nel duello tra l’attaccante il portiere ma saranno i due successivi a lasciare il maggior rammarico alla squadra di De Rossi. Il primo è al 16′ quando Colombo ruba il tempo ai due centrali del Parma e si impossessa di un bel pallone filtrante servito da Ellertsson. Il portiere gialloblù esce al limite dell’area con coraggio e stoppa il centravanti sul più bello. Il Parma riesce a impegnare in una sola occasione Leali. Il merito è di Bernabè che scambia bene al limite dell’area con Keita al 29′, il bel diagonale viene deviato in corner da un attento Leali. Il Genoa chiude protestando per la mancata ammonizione di Ondrejka a seguito di una trattenuta ai danni di Marcandalli. Sarebbe stato il secondo giallo e quindi espulsione. Cuesta fiuta il pericolo e sostituisce il giocatore nell’intervallo.

Il secondo tempo

Nei secondi quarantacinque minuti cambia il copione della gara. Il Parma tiene per larghi tratti il pallino del gioco mentre il Genoa fatica a pressare in alto e a uscire dalla propria metà campo. I padroni di casa crossano parecchio ma la difesa rossoblù è sempre attenta tanto che Leali non è chiamato a compiere interventi complessi. Al 68′ Oristanio tira dal limite ma senza angolare. Nessun patema per il portiere genoano. Al 73′ De Rossi prova a dare nuova verve alla squadra inserendo un’altra prima punta: Ekhator al posto di Vitinha. Entra anche Messias nel ruolo di mezzala. Prosegue però il monologo – seppur sterile – del Parma: all’85’ Djuric spizza per Sorensen che prova a colpire all’altezza del dischetto. Il suo tentativo sbatte sul muro eretto dalla difesa. All’88’ il Genoa ha, un po’ a sorpresa, l’occasione per sferrare il colpo del K.O. Colombo riesce a liberare il tiro da dentro l’area ma ecco il secondo super intervento di Corvi. Sulla respinta Ekhator non riesce a trovare il tap-in vincente perché anticipato da un difensore. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca come testimonia il fatto che Corvi è stato insignito del premio di man of the match.

Il tabellino di Parma-Genoa

Parma (4-3-3): Corvi – Delprato, Circati, Valenti, Valeri – Bernabé (76′ Djuric), Keita, Estevez – Ondrejka (46′ Britschgi), Pellegrino (76′ Sorensen), Oristanio (82′ Cremaschi).

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (76′ Masini), Malinovskyi (73′ Messias), Frendrup, Masini, Martin; Vitinha (73′ Ekhator), Colombo (89′ Nuredini).

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Ondrejka, Valenti, Circati, Østigård, Vitinha.

La partita minuto per minuto

94′ Finisce qui!

92′ Ellertsson crossa per Nuredini. Esce bene Corvi. Il Genoa prova a chiudere in attacco.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Colombo esce, al suo posto Nuredini. Per lui è l’esordio in Serie A.

88′ Occasione Genoa! Colombo di forza in area calcia da posizione ravvicinata, Corvi si supera respingendo con un difensore del Parma che respinge nei pressi della linea anticipando Ekhator.

87′ In una delle rare sortite offensive di questa ripresa, Ellertsson crossa al centro ma nessun compagno riesce a impattare il pallone, che si spegne sul fondo.

85′ Parma pericoloso. Djuric spicca per Sorensen. La conclusione ravvicinata sbatte contro il fitto groviglio di maglie rossoblù.

84′ Prosegue il monologo del Parma. Cross di Valeri respinto da Marcandalli.

82′ Cremaschi al posto di Oristanio nel Parma.

80′ Due corner battuti di fila dal Parma, entrambi respinti. Poi la formazione di Cuesta mette al centro un pallone che Djuric colpisce di testa ma senza precisione.

76′ Sabelli dopo una scontro deve lasciare il campo. Al suo posto entra Masini, che va al posto di Ellertsson con quest’ultimo che si sposta sulla fascia. Nel Parma, invece, cambia la prima punta: Djuric rimpiazza Pellegrino mentre Sorensen rileva Bernabè.

73′ De Rossi prova a scuotere la squadra con due cambi: Messias ed Ekhator in campo al posto di Vitinha e Malinovsky. Rimane il 3-5-2 con Frendrup nel ruolo di play, Messias come mezzala offensiva insiema a Ellertsson e il doppio centravanti Ekhator-Colombo.

71′ Rischia Leali sulla pressione di Pellegrino, che riesce a sporcare il rinvio del portiere.

68′ Prosegue il monologo del Parma. Valenti pesca Oristanio tra le linee. Tiro dal limite forte ma centrale. Blocca a terra Leali.

63′ Ancora un cross di Valeri. Respinge Marcandalli. Secondo tempo di difficoltà per la squadra di De Rossi anche se Leali non è stato chiamato a compiere parate.

59′ Il Genoa non riesce a uscire dalla propria area. Frendrup regala un fallo laterale offensivo sbagliando un passaggio semplice.

58′ Meglio il Parma in questo avvio in cui, a differenza del primo tempo, prova a giocare maggiormente nella metà campo del Genoa.

57′ La punizione viene calciata al centro dell’area. Vasquez respinge di testa, Britschgi chiude l’azione con un tiro abbondantemente alto. Il Parma rimane però in attacco.

56′ Il Parma prova ad attaccare. Vitinha travolge Valeri. Punizione laterale ravvicinata per i padroni di casa.

51′ Bella iniziativa di Marcandalli che con coraggio porta palla, serve Colombo e poi prosegue la corsa fino all’area avversaria. L’attaccante però viene chiuso dalla difesa e non trova lo spazio per crossare.

49′ Cross velenoso di Malinovskyi verso il palo più lontano. Valenti anticipa Colombo.

47′ Rovesciata di Vitinha. Apprezzabile il tentativo ma palla in fallo laterale. Non è mai andata a buon fine, ma ha già provato più volte l’acrobazia. Sintomo di fiducia.

46′ Cuesta sa che Ondrejka ha rischiato l’espulsione e lo cambia: al suo posto entra Britschgi. Il Parma passa al 3-5-2 con Oristanio a fianco di Pellegrino.

Secondo tempo

Il primo tempo del Tardini finisce 0 a 0. Un buon Genoa nei primi quarantacinque minuti. Il Grifone parte subito aggressivo con Colombo che calcia subito due volte: il primo tentativo finisce alto mentre il secondo viene neutralizzato da una bella parata di Corvi. La migliore occasione è sempre con il centravanti ex Empoli, che ruba il tempo ai centrali emiliani ben servito da un filtrante di Ellertsson. Il portiere gialloblù si supera con un’uscita coraggiosa al limite dell’area. La miglior occasione della squadra di Cuesta con un diagonale di Bernabé ma Leali si è fatto trovare pronto

45’+1 Vitinha calcia la punizione direttamente in porta. Corvi respinge in corner. Nulla di fatto però. Finsce qui il primo tempo. Il Genoa chiude protestando per il mancato secondo giallo a Ondrejka a seguito di una trattenuta nei confronti di Marcandalli.

45′ Punizione dal limite per il Genoa conquistata da Vasquez.

41′ Sgroppata di Marcandalli. Bel cross al centro. Sabelli colpisce di testa in inserimento. Palla fuori ma non di molto.

36′ Primo giallo per il Grifone. Lo prende Ostigard nell’ambito del duello rusticano con Pellegrino. Scorrettezza a metà campo.

35′ Parma pericoloso con Circati che colpisce di testa su calcio d’angolo senza trovare la porta. Poi commette fallo in attacco e viene ammonito. Terzo giallo per il Parma.

32′ Colombo prova a calciare ma il tiro sbatte contro Valenti.

29′ Bernabè spaventa il Genoa: chiede e ottiene l’umo-due con Keita, entra in area e calcia basso a incrociare. Leali si distende bene e mette in corner.

28′ Valenti getta via il pallone protestando per un fallo assegnato al Genoa. Secondo ammonito tra gli emiliani dopo Ondrejka.

22′ Tra le chiavi della partita i duelli uomo contro uomo tra il tridente del Parma e i tre difensori del Genoa

20′ Ondrejka ammonito. Intervento in ritardo su Sabelli che lo aveva anticipato.

18′ Vitinha al volo sul secondo palo rimette al centro una sventagliata di Ellertsson. La difesa del Parma respinge.

16′ Genoa vicino al goal. Ellertsson va filtrante rasoterra per Colombo, che si infila tra i due centrali e riesce a prendere vantaggio. Corvi coraggioso in uscita bassa al limite dell’area riesce a murare il tentativo dell’attaccante.

14′ Corner per il Parma. Stacca Pellegrino, il colpo di testa viene respingo da Sabelli. Il secondo corner viene messo fuori da Colombo.

9′ Buona trama con Colombo che scarica per Malinovskyi che, di prima, allarga per la corsa di Sabelli. Palla però troppo lunga.

7′ Colombo è in forma. Riceve palla fuori dall’area e calcia forte verso l’angolino basso alla sinistra di Corvi, che devia in angolo. Già due tiri per il centravanti del Grifone.

5′ Pressing forte di Vitinha sul portiere Corvi, che rischia qualcosa ma riesce a evitare il tackle del portoghese. Poi, Vitinha prova una rovesciata in area ma viene murato da Valenti.

4′ Colombo di forza conquista il pallone pressando Valenti e da posizione defilata calcia forte ma alto. Forse avrebbe potuto servire al centro Vitinha, ma di sicuro un bel segnale dell’attaccante.

1′ Si parte. Parma incaricato del calcio di inizio.

Prima dell’inizio della partita viene osservato un minuto di silenzio per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Le formazioni ufficiali

L’infortunio di Norton-Cuffy, oggi neanche in panchina, spinge De Rossi a operare un cambio di formazione rispetto alla squadra che ha battuto 3-0 il Cagliari. Al suo posto c’è Sabelli.

​Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Estevez; Ondrejka, Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

​

​Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

I tifosi lontani ma vicini

Non ci saranno i tifosi del Genoa al Tardini di Parma a causa del divieto. Ma i sostenitori del Grifone hanno fatto sentire il loro calore ieri accompagnando la squadra dal Signorini fino al casello autostradale.