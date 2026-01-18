Pareggio a reti inviolate tra Genoa e Parma, De Rossi: “Potevamo vincerla, contento dell’attenzione della squadra”

Termina in pareggio la trasferta del Genoa contro il Parma. Un punto a testa in una sfida terminata a reti inviolate, complici anche due interventi straordinari di Corvi su Colombo. Un primo tempo arrembante in cui i rossoblù si sono resi a più riprese pericolosi, a contrapposizione di un secondo tempo più scialbo di occasioni.

Nonostante il risultato, De Rossi si dice soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto dell’atteggiamento in fase difensiva. Rimane un po’ di amaro in bocca per le occasioni non capitalizzate, che avrebbero potuto portare due punti in più contro una diretta avversaria per la salvezza.

“La partita va analizzata nella sua interezza – spiega De Rossi al termine della partita -. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, meritavamo di andare in vantaggio. Il loro portiere è stato davvero bravo. Poi nella ripresa, soprattutto nei primi 20 minuti, siamo stati meno incisivi e tranquilli nel possesso palla, alla fine forse potevamo anche vincerla“.

“Questo è il calcio – continua De Rossi -, il Parma è forte, con tante individualità, capace di metterti in difficoltà anche in maniera sporca, non solo nelle giocate. Sono contento dell’attenzione della squadra, hanno preparato bene la partita, curando le palle inattive. Mi sono piaciuti molto sotto il punto di vista dell’attenzione difensiva“.

Sulle scelte: “Sabelli non giocava da tempo, ma ha disputato un’ottima partita prima dell’infortunio.È merito suo, solo allenandosi bene si può mantenere questo livello. Era una partita delicata e avevo bisogno di un giocatore che sapesse interpretarla, che avesse gli attributi per disputare una prestazione così. Ostigard si conferma un martello straordinario. Abbiamo una squadra compatta e composta da giocatori che lavorano con serietà“.



