Parco di via Ardoino, anticipati i prossimi incontri del percorso partecipativo

Genova .Prosegue con due nuovi appuntamenti, lunedì 19 e martedì 20 gennaio alle ore 17.00 – e non più alle 17.30 – presso l’Auditorium del Matitone, in via di Francia 1, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino.

Dopo il primo confronto dello scorso 15 dicembre, con l’ascolto delle osservazioni dei partecipanti e l’approfondimento degli aspetti tecnici del progetto – legato al piano di rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera e ricompreso nel più ampio intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree interessate dal potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso –, gli incontri della prossima settimana scenderanno più nel dettaglio sul futuro degli immobili e delle aree interessate dalla nuova opera.

L’incontro di lunedì 19 gennaio sarà dedicato in particolare a rispondere a quesiti ed esigenze emerse durante il primo appuntamento di dicembre: un’occasione anche per discutere possibili modalità di animazione dei nuovi spazi del parco, attraverso la raccolta di proposte e iniziative da parte di associazioni, gruppi attivi sul territorio e cittadini. L’incontro di martedì 20 gennaio sarà invece dedicato al progetto di rifunzionalizzazione degli immobili di via Ardoino 11 e 13 e di via Cristofoli 9. Durante il meeting verranno approfondite le scelte progettuali previste e si rifletterà insieme sulle opportunità che gli immobili rinnovati potranno offrire alla comunità e ai residenti. Saranno quindi raccolte osservazioni, richieste e proposte sulle nuove funzioni da inserire.

In vista di questi due appuntamenti, a cui saranno presenti i progettisti che si sono occupati del progetto di rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera, i tecnici del Comune di Genova e i rappresentanti del Municipio II Centro Ovest, si rinnova l’invito ad associazioni, gruppi e cittadini a proporre iniziative per le nuove progettualità.

La conclusione del percorso partecipativo è prevista lunedì 29 gennaio con un incontro pubblico di restituzione, durante il quale verrà presentata una sintesi dei contributi emersi, con l’illustrazione dei successivi step del progetto. L’appuntamento sarà alle ore 18.30, sempre presso la sala Auditorium del Matitone, con la partecipazione dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche del Comune di Genova Massimo Ferrante.

“A nome dell’amministrazione invito residenti, cittadini e associazioni del quartiere di Sampierdarena a prendere nota di questa piccola modifica di orario e, soprattutto, a partecipare numerosi alle iniziative proposte – dichiara l’assessore Ferrante – Gli incontri del 19 e 20 gennaio saranno l’occasione per migliorare concretamente il progetto, secondo quella logica di ascolto, dialogo e condivisione con la cittadinanza che riteniamo imprescindibile per stringere con le persone rapporti proficui e costanti nel tempo”.

“Il ripristino della linea ferroviaria del Campasso sarà una servitù importante per il nostro territorio. Un ripristino – sottolinea il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi – che può essere reso meno impattante dal progetto di rigenerazione urbana del parco di via Ardoino, rispetto al quale il percorso partecipato che è stato studiato può essere, a nostro avviso, la strada giusta per soddisfare i bisogni di chi abita nella zona”.