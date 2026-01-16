  • News24
Novità

Parcheggi di interscambio, arriva la gratuità della sosta per residenti in area metropolitana con abbonamento Amt

Introdotta anche la possibilità di abbonamento agevolato Blu Area per genitori residenti in tutti i comuni dell'area metropolitana, fino al compimento del 2° anno di figlia e figlio

parcheggio park interscambio marassi

Genova. Approvate dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, le modifiche alla disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico. Il provvedimento riguarda, in particolare, le aree di sosta nei parcheggi di interscambio.

“Con queste modifiche – spiega l’assessore Robotti – vogliamo spingere sull’incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico per raggiungere il centro città anche da parte di chi risiede nei Comuni limitrofi e in generale in quelli della città metropolitana. Da subito, quindi, tutti i possessori di un abbonamento annuale Amt, urbano e urbano+extraurbano, ordinario Amt, a tariffa non agevolata, potranno fruire della sosta gratuita per l’intera giornata di ingresso nel parcheggio di interscambio, che salgono a 12, avendo inserito anche ponte Fleming a Molassana”.

I parcheggi di interscambio (con tariffa massima applicabile mensile invariata degli abbonamenti per residenti e attività economiche) si trovano: nel Municipio Centro Est in via Boccanegra, piazza Ortiz e al Lagaccio; nel Municipio Centro Ovest, in via Fillak, Dinegro, via di Francia, via Scappini e via Scarsellini; nel Municipio Valpolcevera in piazzale Palli; nel Municipio Ponente presso molo Archetti; nel Municipio Media Val Bisagno sul ponte Fleming.

“Altra novità – evidenzia l’assessore Robotti – è l’introduzione della possibilità di richiedere l’abbonamento annuale valido per la sosta in tutte le blu area per tutti i genitori residenti nei Comuni nell’area metropolitana, prima limitata ai residenti a Genova, durante la gravidanza e fino al compimento del secondo anno di età della bambina e del bambino”.

Per richiedere l’abbonamento dedicato ai neogenitori, dal costo annuale invariato di 100 euro, è necessario presentare a Genova Parcheggi, il documento di identità, la patente, documentazione del veicolo e certificazione medica che attesti la gravidanza o i documenti del neonato. Il permesso potrà essere rinnovato un massimo di 2 volte e il numero massimo di abbonamenti per neonati è uno.

