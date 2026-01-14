Porto Antico, via all’abbattimento di 16 palme a rischio

Genova. Proseguono i controlli di Aster sul verde pubblico e sullo stato delle alberature in città, con i conseguenti interventi di abbattimento in caso di necessità.

Alla luce delle verifiche strutturali, entro la fine della settimana saranno abbattute 16 palme nella zona del Porto Antico e un bagolaro in via Buozzi, mentre saranno effettuate verifiche sullo stato degli alberi in piazza Nicolò Barabino e in salita della Bella Giovanna, al Lagaccio.

Nei giorni scorsi il Comune di Genova e Aster hanno fatto il punto sulle alberature a rischio su tutto il territorio cittadino, inaugurando la nuova task force sul Verde Comune-Aster. È già stata pianificata la verifica delle alberature più a rischio, mentre sono in corso gli abbattimenti di esemplari compromessi alla luce delle perizie di stabilità effettuate.

Lo scorso 4 gennaio un grosso pezzo di palma era crollato a Nervi, sfiorando il chiosco di piazza Sciolla davanti alla stazione ferroviaria. La palma era stata oggetto di interventi di pulizia recenti ed era inserita nei programmi di monitoraggio periodico, ma era stata infestata dal punteruolo rosso, che ha provocato il cedimento.