Genova. Un grosso pezzo di palma è crollato sotto il peso di sé stesso questa mattina a Nervi, arrivando a sfiorare per pochi centimetri il chiosco di piazza Sciolla davanti alla stazione ferroviaria. Fortunatamente in quel momento esatto non erano presenti passanti o avventori del locale, fino a qualche minuto prima gremito.

Immediato l’intervento sul posto di polizia locale e tecnici di Aster che hanno transennato la zona e fatto partire le procedure di rito. Nei minuti successivi la stessa azienda ha fatto sapere che la pianta “presentava una grave infestazione da punteruolo rosso“.

L’ipotesi è quindi che il tronco della palma, nella parte sommitale, sia stato scavato dall’interno por poi “cedere” a causa di alcune raffiche di vento di questa mattina: “All’interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a terra dopo il crollo – scrive Aster – La palma era stata oggetto di interventi di pulizia recenti ed era inserita nei programmi di monitoraggio periodico, effettuati secondo i protocolli in vigore. L’infestazione si è sviluppata in modo non visibile dall’esterno, compromettendo progressivamente la stabilità strutturale della pianta fino al cedimento”.