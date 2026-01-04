  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rischio

Palma crolla sulle sedie di un bar chiosco: tragedia sfiorata a Nervi fotogallery

La parte sommitale di una palma ha ceduto al vento, precipitando al suolo

Palma caduta a Nervi

Genova. Un grosso pezzo di palma è crollato sotto il peso di sé stesso questa mattina a Nervi, arrivando a sfiorare per pochi centimetri il chiosco di piazza Sciolla davanti alla stazione ferroviaria. Fortunatamente in quel momento esatto non erano presenti passanti o avventori del locale, fino a qualche minuto prima gremito.

Immediato l’intervento sul posto di polizia locale e tecnici di Aster che hanno transennato la zona e fatto partire le procedure di rito. Nei minuti successivi la stessa azienda ha fatto sapere che la pianta “presentava una grave infestazione da punteruolo rosso“.

L’ipotesi è quindi che il tronco della palma, nella parte sommitale, sia stato scavato dall’interno por poi “cedere” a causa di alcune raffiche di vento di questa mattina: “All’interno della testa della palma erano infatti presenti numerose larve, visibili anche a terra dopo il crollo – scrive Aster – La palma era stata oggetto di interventi di pulizia recenti ed era inserita nei programmi di monitoraggio periodico, effettuati secondo i protocolli in vigore. L’infestazione si è sviluppata in modo non visibile dall’esterno, compromettendo progressivamente la stabilità strutturale della pianta fino al cedimento”.

Palma caduta a Nervi
guarda tutte le foto
6
  • Palma caduta a Nervi
  • Palma caduta a Nervi
  • Palma caduta a Nervi
Palma caduta a Nervi
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.