Sampierdarena, crepe sui muri del palazzo: sei famiglie fuori casa

Genova. Sei famiglie sono fuori casa da due notti a causa di un problema strutturale rilevato in un palazzo al civico 1 di via Pacinotti, a Sampierdarena.

Il problema – una serie di crepe – era già stato segnalato in passato ed erano già intervenuti vigili del fuoco e polizia locale per una verifica, confermando l’agibilità. Nei giorni scorsi però le crepe si sono allargate, e un nuovo sopralluogo ha spinto a evacuare il palazzo per motivi di sicurezza.

Tre famiglie sono attualmente ospitate in hotel a spese della Protezione Civile comunale, mentre le altre tre hanno trovato sistemazioni autonome alternative. I tempi di rientro in casa, però, sono incerti e presumibilmente lunghi. Le crepe, stando a quanto dichiarato dai residenti, si sono formate dopo lo scavo per un parcheggio sotterraneo sotto un edificio vicino, ma gli accertamenti sono ancora in corso e già oggetto di contenzioso.

Il portone del palazzo e l’area davanti è stata transennata, sempre in via precauzionale, mentre le famiglie residenti attendono di sapere quando potranno rientrare a casa.