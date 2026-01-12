Palazzo Reale, al via cantiere per le nuove luci: ecco come cambiano gli spazi espositivi e gli accessi

Genova. Prende avvio in questi giorni il grande cantiere per il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione del museo di Palazzo Reale. I lavori, pensati per migliorare la sicurezza, il consumo energetico e la fruibilità degli ambienti del museo, sono finanziati grazie ai fondi PNRR gestiti dal Ministero della cultura per la “promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali”.

Il finanziamento complessivo, di 1 milione di euro, comprende due distinti interventi: l’adeguamento illuminotecnico del percorso museale e l’efficientamento energetico degli infissi degli uffici del Museo di Palazzo Reale – Direzione regionale Musei Nazionali Liguria.

L’adeguamento degli impianti del museo prevede la sostituzione di tutto l’impianto elettrico di illuminazione a servizio delle volte delle sale oltre alla predisposizione di linee dedicate a punti luce mediante piantane. La finalità è quella di efficientare i costi di gestione economica e manutentiva oltre ad un miglioramento della prestazione illuminotecnica che consentirà di accrescere la godibilità degli spazi museali e delle opere.

L’intervento nella zona museale sarà articolato in tre fasi, con partenza a gennaio e conclusione a maggio 2026. Nella prima fase i lavori si svolgeranno nel corpo centrale del Secondo Piano nobile e determineranno la chiusura di tutte le sale.

L’avvio di questo cantiere si coordinerà con le attività di movimentazione e restauro già calendarizzate all’interno del museo: si tratta della ricollocazione delle due grandi tele di Luca Giordano nella Sala del trono Lotta tra Perseo e Fineo e Clorinda salva Olindo e Sofronia che rientrano dopo il restauro. Inoltre verrà movimentato un altro dipinto di grandi dimensioni, l’Ultima cena di Domenico Fiasella che sarà oggetto di un prossimo intervento conservativo.

A marzo torneranno visibili le sale del corpo centrale (Vestibolo, Salone da ballo, Sala delle battaglie, Salotto del Tempo, Salotto della Pace, Sala del Veronese, Galleria della cappella, Sala del trono, Salotto di Diana, Sala degli arazzi e Salotto dell’Aurora).

Nella seconda fase i lavori coinvolgeranno le sale degli appartamenti del re e della regina: contestualmente a questi interventi verrà avviata la procedura di restauro degli infissi e delle persiane dell’appartamento della regina. Infine la terza fase dei lavori riguarderà l’intervento nelle sale dell’appartamento del duca di Genova.

La riapertura completa del percorso museale è prevista per maggio 2026.

Il cantiere si avvale di una direzione lavori esterna supportata dal personale tecnico del Ministero della cultura: l’intervento è strutturato per una parte impiantistica e per una parte di assistenza edile qualificata ai sensi del vigente Codice dei beni culturali.

Il cantiere è realizzato grazie a fondi PNRR – M1C3 – investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Obiettivo 1: promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali.