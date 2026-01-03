Palazzo Ducale, al via il tour di Moby Dick: la mostra verrà presentata a Milano e Torino

Genova. Un gennaio intenso per la mostra “Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”.

Giovedì 8 gennaio Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale e curatrice della mostra, presenterà il catalogo di “Moby Dick. La balena”, edito da Allemandi. L’appuntamento è previsto, a partire dalle ore 18, presso Gallerie d’Italia a Milano.

Insieme a Bonacossa ci saranno l’altra curatrice, Marina Avia Estrada, e alcuni artisti contemporanei, tra cui Marzia Migliora che ha creato appositamente un’opera per la mostra.

A discutere delle molteplici suggestioni di Moby Dick ci saranno anche gli autori del catalogo Carlo Antonelli e Tony di Natale, consulente scientifico della mostra.

Il catalogo è una preziosa narrazione fatta di rimandi e contaminazioni con interventi in vari ambiti artistici e scientifici.

Martedì 13 gennaio Moby Dick arriverà a Torino: alle ore 18, è previsto un incontro presso la Sala gioco del Circolo dei lettori, con la curatrice Ilaria Bonacossa e alcuni studiosi del capolavoro di Hermann Melville: Andrea Carosso, Carmen Concilio e Valentina Romanzi.

L’appuntamento intende ricostruire la fortuna dell’opera e conoscerne le molteplici interpretazioni storiche e simboliche, tra arte e letteratura. L’incontro ha il patrocinio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne Università di Torino

Inizia poi una serie di incontri presso le biblioteche genovesi dal titolo “Il libro dietro la mostra Moby Dick la Balena”. Di seguito il programma completo:

14 gennaio, ore 17

Biblioteca Berio

Incontri di presentazione della mostra nelle Biblioteche di Genova

21 gennaio, ore 16

Biblioteca Benzi

Michela Murialdo, assistente di Ilaria Bonacossa nella curatela della mostra

22 gennaio, ore 17

Biblioteca Saffi

Ilaria Bonacossa e Michela Murialdo

27 gennaio, ore 16.30

Biblioteca di storia dell’arte – Docsai

Ilaria Bonacossa

Direttrice di Palazzo Ducale e curatrice della mostra