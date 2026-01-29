San Desiderio, un polo per i servizi civici nel cuore della valle Sturla: il progetto per l’ex ostello

Genova. Un polo destinato ai servizi civici del municipio per venire incontro alle esigenze del territorio e rompere l’isolamento del quartiere. Questo è il progetto della amministrazione comunale e municipale per San Desiderio, il borgo incastonato nel cuore della valle Sturla.

A darne notizia la sindaca Silvia Salis e il presidente del Municipio IX Federico Bogliolo, al termine della riunione di giunta itinerante oggi in “sopralluogo” nel Levante. “San desiderio ha bisogno di un presidio, di un distaccamento dei servizi per venire incontro a quelle che sono le esigenze di una popolazione che ha un’età media alta e che comunque in molti casi fatica a muoversi – ha specificato la sindaca – pensiamo ai servizi anagrafici, per i quali oggi i cittadini devono muoversi fino agli uffici di Quarto”.

Si pensa a una modalità “a giornate” con orari specifici di apertura, che possa servire tutta la vallata. “Come luogo di questo distaccamento stiamo valutando l’ex ostello – specifica Bogliolo – con il doppio obiettivo di riqualificare un edificio centrale e storico per il quartiere e portare “sotto casa” i servizi essenziali per i cittadini”.