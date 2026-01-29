  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Idea

San Desiderio, un polo per i servizi civici nel cuore della valle Sturla: il progetto per l’ex ostello

L'idea di Comune e Municipio per avvicinare i servizi essenziali alla popolazione del quartiere

ostello san desiderio

Genova. Un polo destinato ai servizi civici del municipio per venire incontro alle esigenze del territorio e rompere l’isolamento del quartiere. Questo è il progetto della amministrazione comunale e municipale per San Desiderio, il borgo incastonato nel cuore della valle Sturla.

A darne notizia la sindaca Silvia Salis e il presidente del Municipio IX Federico Bogliolo, al termine della riunione di giunta itinerante oggi in “sopralluogo” nel Levante. “San desiderio ha bisogno di un presidio, di un distaccamento dei servizi per venire incontro a quelle che sono le esigenze di una popolazione che ha un’età media alta e che comunque in molti casi fatica a muoversi – ha specificato la sindaca – pensiamo ai servizi anagrafici, per i quali oggi i cittadini devono muoversi fino agli uffici di Quarto”.

Si pensa a una modalità “a giornate” con orari specifici di apertura, che possa servire tutta la vallata. “Come luogo di questo distaccamento stiamo valutando l’ex ostello – specifica Bogliolo – con il doppio obiettivo di riqualificare un edificio centrale e storico per il quartiere e portare “sotto casa” i servizi essenziali per i cittadini”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.