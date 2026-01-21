  • News24
Consiglio regionale

Orgoglio Liguria, dopo l’addio di Boitano il nuovo capogruppo è Marco Frascatore

"Continueremo a mettere al centro il civismo, valore che ci ha sempre contraddistinto"

marco frascatore

Genova. Come annunciato nelle scorse ore, lo spezzino Marco Frascatore è da oggi il nuovo capogruppo di Orgoglio Liguria, una delle liste civiche a sostegno di Bucci in Regione.

“Un nuovo ruolo – commenta Frascatore, che è anche presidente della commissione Sanità – che accolgo con fierezza e tanta voglia di fare. Come gruppo continueremo a mettere al centro il civismo, valore che ci ha sempre contraddistinto permettendoci di mettere al centro i liguri. Sono orgoglioso di questo nuovo incarico che, da sportivo, vedo come una nuova sfida da seguire”.

La nomina di Frascatore a capogruppo è la diretta conseguenza della fuoriuscita di Giovanni Boitano, transitato insieme ad Alessandro Bozzano al nuovo gruppo di Noi Moderati. In Orgoglio Liguria rimane anche Walter Sorriento, eletto nel collegio imperiese.

Il terremoto politico si è consumato ieri con l’intervento di Bozzano in aula sul “funerale del civismo” dopo le mosse di Bucci sulla giunta con due assessori in più. Il consigliere ex Vince Liguria ha specificato che il sostegno non sarebbe stato più scontato, pur restando in maggioranza. È stato poi Bucci a gettare acqua sul fuoco, assicurando che “la maggioranza ha sempre 18 voti“.

