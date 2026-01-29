Maxi operazione “Alto Impatto” tra Darsena e centro storico: quasi 40.000 euro di sanzioni

Genova. Nuova operazione “Alto Impatto” tra centro storico e Darsena coordinata dalla prefettura. Mercoledì carabinieri, polizia e polizia locale, insieme con i militari dell’esercito e l’Asl 3 hanno pattugliato le zone di via di Prè e dei caruggi limitrofi, ex Ghetto, Vigne e San Luca, Maddalena, Piazza Caricamento, Sottoripa e Darsena, identificando 255 persone, denunciandone nove e controllando 12 esercizi pubblici.

Il personale in servizio ha segnalato sei persone in via amministrativa e ha verificato quattro esposti, controllando le aree in cui sono stati segnalati paccio e consumo di sostanze stupefacenti e alcol.

La Polizia di Stato, con il team cinofili antidroga e la Guardia di Finanza, ha elevato sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale per tre persone tra i 34 e i 45 anni. Sequestrate due dosi di hashish e una boccetta di metadone. Le singole posizioni sono state segnalate alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Sottoposti a controllo amministrativo otto esercizi commerciali in via Prè e via Gramsci, cinque le sanzioni per varie irregolarità quali carenze igieniche, alimenti mal conservati, mancata esposizione delle autorizzazioni, assenza di HACCP, mancate esposizione di allergeni e ritardo nella memorizzazione elettronica dei corrispettivi, per un importo complessivo pari a 14.000 euro. Fra i locali menzionati, una rivendita di alimenti surgelati è stata chiusa dalla Asl 3 per le pessime condizioni igieniche riscontrate.

Altri quattro esercizi pubblici sono stati controllati in piazzetta Jacopo da Varagine, via di Sottoripa, via Macelli di Soziglia e via della Maddalena, con sanzioni per 25.000 euro poiché sono state riscontrate gravi carenze igieniche, assenza HACCP, mancata indicazione degli allergeni sugli alimenti, prodotti inadeguatamente confezionati. Anche in questo contesto, gli operatori dell’Asl hanno riscontrato gravi condizioni igienico sanitarie riscontrate in un bar di via della Maddalena, ed è stato chiuso.

All’interno del locale di via Macelli di Soziglia sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta tre clienti.