Omicidio Guido Rossa, tutte le iniziative nel 47esimo anniversario

Genova. Domani, venerdì 23 gennaio, nel 47esimo anniversario dell’omicidio di Guido Rossa, il Comune di Genova ricorderà il sindacalista dell’Italsider ucciso dalle Brigate Rosse, il 24 gennaio 1979. Alle 9, nei giardini di via Fracchia, nei pressi del luogo dell’omicidio, sarà deposta una corona alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, che aprirà gli interventi delle autorità.
A seguire, interverranno il presidente di Anpi Genova, Massimo Bisca, e la presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso. Sarà presente una rappresentanza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”.
Alle 10, la sindaca Salis, interverrà all’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro di Genova, dalla Fiom Cgil e dalla Società di Mutuo Soccorso G. Rossa, a Cornigliano nel Magazzino Transiti dello stabilimento Acciaierie d’Italia in AS.
Alle 12 presso il monumento Guido Rossa della Camera del Lavoro di Genova, in via San Giovanni d’Acri 6, si svolgerà l’appuntamento curato dalla Cgil al quale, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, interverrà il vicesindaco Alessandro Terrile.
Le iniziative si concluderanno, alle 14.30, in largo XII Ottobre, davanti al monumento dedicato a Guido Rossa, con la cerimonia organizzata da Cgil, Cisl e Uil territoriali alla quale interverrà il vicesindaco Terrile.
