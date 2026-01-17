  • News24
Degrado

Occupano abusivamente un appartamento in via Sampierdarena: tra i materassi droga e refurtiva

La loro presenza è stata segnalata da alcuni residenti della zona: dentro la casa vivevano quattro ragazzi

polizia cornigliano

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne tunisino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lo ha deferito per ricettazione in concorso con un 26enne algerino. Gli agenti del Commissariato Cornigliano, ieri pomeriggio, hanno effettuato un controllo in un appartamento sito in via Sampierdarena poichè segnalato essere occupato abusivamente. Da accertamenti anagrafici non risultava nessun residente e invece, non appena gli agenti hanno fatto accesso allo stabile, hanno visto la porta semi aperta.

Nel salotto hanno trovato alcuni materassi su cui stavano dormendo due giovani, nonchè effetti personali di altri due soggetti di nazionalità straniera. Uno di loro è stato sorpreso con un etto di cannabis, 170 euro ed un bilancino di precisione.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire accanto ai materassi due pc, diversi orologi di varie marche, 3 smartphone e delle monete d’argento, proventi di furto. Portati in Questura sono stati identificati: un 23enne tunisino e un 26enne algerino, entrambi pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. Il 26enne è stato denunciato per ricettazione e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso, il 23enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e verrà giudicato con rito direttissimo questa mattina.

