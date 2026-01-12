Nuovo stadio Ferraris, la Regione potrebbe contribuire al restyling: “Pronti a sederci al tavolo”

Genova. La Regione Liguria potrebbe entrare nella partita del restyling dello stadio Ferraris. A dirlo è il presidente Marco Bucci, intervenuto a margine dell’evento di chiusura di Liguria 2025 – Regione europea dello sport con un ricco parterre di campioni al teatro Carlo Felice.

“Direi che l’offerta per mettere a posto lo stadio c’è – ha detto il governatore -. Poi dipenderà dall’amministrazione comunale se farlo o non farlo. Ho letto che ci sono delle discrepanze sui numeri. bisognerà vedere come andrà avanti. Noi ci siamo come Regione Liguria: se c’è bisogno di aiutare per far sì che lo stadio possa essere fatto, noi siamo pronti a sederci al tavolo e a collaborare“.

L’offerta di cui parla Bucci è quella della società Genova Stadium, costituita in modo paritario da Genoa e Sampdoria, che propone al Comune la concessione del diritto di superficie per 99 anni in cambio di investimenti per oltre 100 milioni di euro. I club promettono un Ferraris completamente rinnovato, in linea con la normativa Uefa per le competizioni internazionali, adatto a ospitare gli Europei 2032 (per cui la candidatura di Genova è ancora in piedi) ma anche concerti e grandi eventi. Nel “pacchetto” sarebbe inclusa anche Villa Piantelli, destinata a ospitare un museo del calcio, e le aree pertinenziali.

Ma il vero nodo della questione sono i contributi a carico del Comune. Genova Stadium chiede complessivamente 26,6 milioni di euro, di cui 19 milioni da corrispondere ad avanzamento lavori e la quota restante come esonero dal pagamento del canone annuale per i primi cinquant’anni. Su questo punto la sindaca Silvia Salis ha già fatto capire che le cifre dovranno abbassarsi o l’operazione non potrà andare a buon fine. Ma l’eventuale intervento della Regione, annunciato a sorpresa da Bucci, potrebbe sparigliare le carte.

Bucci: “Nei nostri progetti c’è il Palatletica a Cornigliano, mi sembra fermo”

Ancora in tema di impianti sportivi, Bucci tira indirettamente le orecchie alla sindaca Silvia Salis: ​”Nei nostri progetti c’è il Palatletica indoor, che mi sembra sia fermo. Una volta nel Palasport si faceva anche l’atletica indoor, a livello mondiale o perlomeno a livello europeo. Oggi noi non abbiamo questa struttura, nel Palasport non si può fare atletica come sapete, perché non c’è la pista da 200 metri. Noi avevamo un progetto ben preciso per farlo a Cornigliano. Mi sembra che questo progetto sia molto valido ed è una delle strutture che dovrebbero essere fatte in futuro”.

L’amministrazione subentrata a giugno, però, ha fermato il progetto del Palabombrini e ha chiesto risorse alla Regione per realizzare un parco con aree sportive più contenute e nessun nuovo edificio. Quello della giunta Bucci-Piciocchi è un “progetto superato”, aveva detto chiaramente l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante.

Il sogno del governatore: “La Coppa America a Genova”

Passando dagli impianti agli eventi sportivi, Bucci svela il suo sogno sportivo nel cassetto: “La Coppa America potrebbe venire a Genova. Sarebbe una cosa fantastica”. Negli anni scorsi, del resto, si era battuto da sindaco per portare a Genova la tappa finale di The Ocean Race. “La vela è uno sport molto diffuso perché molte persone lo fanno pur non avendo la barca, pur non avendo grandi possibilità economiche, perché la vela è uno sport per tutti. Infatti sono tantissimi i giovani, anche sotto i dieci anni. È uno sport che si fa bene da noi, ne vale la pena”, conclude.