Nuovi assessori in giunta, Bucci: “Conferenza stampa il 16 gennaio, vedo che c’è molto accordo”

Genova. Il 16 gennaio è la data da cerchiare sul calendario per conoscere i nuovi assessori della giunta regionale ligure. Parola del presidente Marco Bucci che avrebbe voluto nominarli prima di Natale, ma ha dovuto attendere il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della riforma statutaria sul bollettino ufficiale. O almeno questa è la motivazione fornita nelle dichiarazioni alla stampa.

“Faremo molto probabilmente una conferenza stampa il 16 pomeriggio“, dice Bucci a margine dell’evento di chiusura di ‘Liguria 2025 – Regione europea dello sport’ al teatro Carlo Felice di Genova. Quindi il 20 gennaio, cioè il martedì successivo, avverrà il passaggio politico formale in consiglio regionale.

I nomi caldi sono sempre quelli di Claudia Morich, direttrice generale del Bilancio in via Fieschi, e del leghista Alessio Piana, già assessore nel ciclo amministrativo precedente, ora consigliere delegato. In verità la partita è complicata e foriera di tensioni all’interno della coalizione, con malumori che hanno attraversato soprattutto Forza Italia nelle ultime settimane a causa del blitz dell’ex ministro Claudio Scajola, che ha spinto proprio su Morich cercando di intestarsene la paternità politica.

Bucci però glissa quando si parla di nomi, e lascia intendere che tutto possa ancora cambiare: “Non vi faccio nessun commento su quello che non è ancora deciso. Vedo molto accordo in giro, quindi io sono molto confidente”.