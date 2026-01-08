Nuova piscina di Recco, riparte l’iter per approvare il progetto. Gandolfo: “Cantiere al via in primavera”

Recco. La nuova piscina comunale prende forma. Il progetto con le modifiche proposte dalla Pro Recco avrà bisogno di una nuova approvazione in conferenza dei servizi, ma intanto il Comune di Recco procede con le demolizioni e prevede di aprire il cantiere nei prossimi mesi.

“Avevamo già comunicato che alla manifestazione di interesse pubblicata nei mesi scorsi aveva risposto solo Pro Recco Waterpolo presentando una proposta che, rispetto al nostro progetto, introduceva alcune modifiche maggiormente rispondenti alle loro esigenze – spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

“Le modifiche proposte necessitano però di nuove autorizzazioni da parte di Coni, Vigili del fuoco e Soprintendenza – prosegue l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno – e per questo motivo abbiamo avviato senza indugio la conferenza dei servizi per poter riapprovare il progetto da mettere a gara“.

L’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli ribadisce il concetto: “È proprio così, non vogliamo perdere tempo, ed è per questo motivo che, mentre si svolge la conferenza, abbiamo attivato anche la procedura per dare l’avvio dei lavori a cominciare dalle demolizioni”.

“Il nostro obiettivo – conclude il sindaco – è aprire il cantiere già in primavera e sarà comunque nostra premura continuare a informare i cittadini sugli sviluppi del progetto e sulle successive fasi di realizzazione”.